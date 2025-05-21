Юридически Советский Союз не распался, следовательно, конфликт на Украине можно считать внутренним процессом в составе одного государства. Об этом на пресс-конференции по итогам Международного юридического форума в Петербурге заявил помощник президента России Антон Кобяков, передает ТАСС.

По словам помощника президента РФ, Съезд Советов в 1922 году создал СССР, следовательно, и распускать Советский Союз должен был тот же самый съезд. Кобяков отметил, что «если была нарушена юридическая процедура, то получается юридически СССР существует».

«Если СССР не распущен, то логически, с правовой точки зрения, получается, что украинский кризис — это внутренний процесс», — подчеркнул он.

До этого помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев заявлял, что будущее Одессы не связано с Украиной, местные жители не имеют ничего общего с режимом в Киеве.

При этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что для России предпочтительно добиться целей военной операции на Украине политико-дипломатическими средствами.

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