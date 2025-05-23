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Трамп объяснил, на что рассчитывает, вводя пошлины в 50% на импорт из ЕС

Трамп: или европейские компании перенесут производство в США, или будут платить
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Evelyn Hockstein/Reuters

Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассчитывает с помощью 50%-ных пошлин добиться переноса европейского производства в США. Об этом он заявил, выступая перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома, передает Fox News.

«Я не рассчитываю на торговую сделку с Европой. Либо компании переносят производство в США, либо будут платить пошлину», — заявил Трамп.

По его словам, европейские компании смогут избежать тарифов, если разместят заводы на территории США. Глава Белого дома подчеркнул, что в бюджет страны поступает практически $12 трлн и ни у одного американского президента «не было таких цифр».

Также Трамп добавил, что предлагаемая политика введения пошлин не направлена на конфронтацию, но наоборот, создает стимул для возвращения промышленных мощностей и рабочих мест в американскую экономику.

Незадолго до этого американский лидер заявил, что переговоры о тарифах с Евросоюзом ни к чему не ведут, и рекомендовал ввести 50%-ные пошлины в отношении объединения с 1 июня.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше.

6 мая еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович в ходе сессии Европарламента сообщил, что Соединенные Штаты обложили пошлинами 70% экспорта Евросоюза на €380 млрд в год, несмотря на заявления о «заморозке».

Ранее Трамп вновь пригрозил Apple пошлинами на iPhone.

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