«Ты не украинец, ты русский»: в МИД Украины раскрыли детали переговоров с Россией

Замглавы МИД Украины Сергей Кислица в интервью телеканалу «Мы — Украина» сказал, что на переговорах в Стамбуле российская сторона требовала четыре области и обещала «завтра потребовать шесть или восемь».

Дипломат также упомянул, что глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский назвал конфликт на территории республики противостоянием «русских с русскими с нюансами».

«Понимаете, в сущности, та страна отрицает твое существование как нации. Тебе в лицо говорят: ты не украинец, ты русский», — сказал Кислица.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого Bloomberg и ряд других СМИ сообщили, что на переговорах в Стамбуле 16 мая Россия выдвинула Украине жесткие требования. Принципиально новых в их числе нет, однако Украина назвала их «неприемлемыми». СМИ утверждают, что РФ требует, чтобы республика стала нейтральным государством, не размещала на своей территории какие-либо иностранные вооруженные формирования и оружие массового поражения, отказалась от репараций и прав на пять регионов.

Кроме того, на Украине должны быть законодательно гарантированы права русскоязычных граждан. Переговоры проходили непросто, стороны порой заходили в тупик — но в целом встреча прошла более позитивно, чем можно было ожидать, передал CNN. В Кремле сообщили, что Москва и Киев договорились о подготовке взаимных перечней условий для прекращения огня.

Ранее сообщалось об отказе Путина обсуждать с Уиткоффом мирный план США.