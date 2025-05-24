В МИД РФ анонсировали встречу Додика и Шойгу в Москве

Додик примет участие во встрече высоких представителей по безопасности в Москве

Президент Республики Сербской БиГ Милорад Додик подтвердил свое участие в 13-й встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Об этом сообщили в МИД РФ.

Отмечается, что на полях мероприятия Додик встретится с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу.

До этого заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов заявил, что западные страны хотят отговорить партнеров России от отправки своих делегаций на предстоящую в Москве 13-ю международную встречу высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

По словам Венедиктова, с партнерами России по линии Совета безопасности западные страны используют шантаж, угрозы и ультиматумы. Он подчеркнул, что такие методы давно не имеют никакого эффекта на партнеров РФ из государств глобального Юга и Востока, поскольку те делают выбор в пользу конструктивного диалога, направленного на поиск общих решений по борьбе с вызовами и угрозами безопасности.

Также Венедиктов сообщил, что Москва пригласила США и некоторые недружественные страны на 13-ю международную встречу высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. По его словам, представители этих государств проявляют интерес к мероприятию, несмотря на «откровенно антироссийский курс».

Международная встреча высоких представителей, которые курируют вопросы безопасности, проводится под эгидой Совета безопасности РФ с 2010 года. 27–29 мая она пройдет в Москве под председательством Шойгу.

Ранее Додик заявил о желании Европы разделить РФ на части.