В России заявили, что партнеров страны хотят заставить не ехать на форум в Москве

Венедиктов: партнеров России хотят принудить не ехать на форум по безопасности

Страны коллективного Запада хотят отговорить партнеров России от отправки своих делегаций на предстоящую в Москве 13-ю международную встречу высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Об этом заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.

Политик напомнил, что отдельные страны Европы пытались не допустить руководителей Сербии, Словакии и Бразилии до участия в мероприятиях по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне, закрыв свое воздушное пространство для пролета их самолетов.

По словам Венедиктова, с партнерами России по линии Совета безопасности западные страны используют шантаж, угрозы и ультиматумы. Он подчеркнул, что такие методы давно не имеют никакого эффекта на партнеров РФ из государств глобального Юга и Востока, поскольку те делают выбор в пользу конструктивного диалога, направленного на поиск общих решений по борьбе с вызовами и угрозами безопасности.

Встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, пройдет в период с 27 по 29 мая в Москве.

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