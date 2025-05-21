Россия пригласила недружественные страны на встречу по безопасности

Венедиктов: Россия пригласила США на международную встречу по безопасности

Российская Федерация пригласила США и некоторые недружественные страны на 13-ю международную встречу высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов в беседе с РИА Новости.

«Приглашение на конференцию было направлено в том числе в США и целому ряду недружественных государств», — отметил он.

Венедиктов уточнил, что представители этих государств проявляют интерес к мероприятию, несмотря на «откровенно антироссийский курс».

12 мая сообщалось, что приглашения на международную встречу высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, были направлены государствам Юга и Востока, странам СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, а также в адрес руководства более 20 международных организаций.

Международная встреча высоких представителей, которые курируют вопросы безопасности, проводится под эгидой Совета безопасности РФ с 2010 года. В 2025 году она состоится в столице России 27–29 мая под председательством секретаря Совбеза России Сергея Шойгу.

Ранее Шойгу заявил о трансграничных угрозах безопасности для глобального Юга и Востока.