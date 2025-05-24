В Британии заявили, что мир ожидает десятилетие конфликтов

Следующие 10 или 20 лет могут пройти в атмосфере постоянных вооруженных конфликтов в мире. Такое мнение высказал бывший секретарь британского кабинета министров Саймон Кейс, пишет The Times.

Он заявил, что такие риски сформировались из-за укрепившихся диктаторов и автократов.

«Глядя на жизнь своих детей, я понимаю, что следующие 10 или 20 лет будут определяться этим межгосударственным конфликтом. Нам, странам западного альянса, нужно поторопиться и подготовиться», — сказал он.

До этого в Британии заявили, что Вооруженные силы России (ВС РФ) сосредоточили войска вблизи украинского «города-крепости» Харькова. Военный аналитик Sky News Майкл Кларк добавил, что к границе Харьковской области переброшены элитные части, в том числе подразделения ВДВ.

23 мая военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что Вооруженные силы России закрепились на границе Днепропетровской области.

Ранее в Британии заявили, что Украина скоро столкнется с «пугающими вызовами».