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В Британии заявили, что Украина скоро столкнется с «пугающими вызовами»

Guardian: Украина столкнется с пугающими вызовами после наступления мира
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Anatolii Stepanov/Reuters

Украина после наступления мира столкнется с «пугающими вызовами», связанными с проведением выборов, политика в стране станет запутанной и полной взаимных обвинений. Об этом пишет британская газета The Guardian.

«Украина немедленно столкнется с новыми пугающими вызовами. Как сохранить национальное единство военного времени, когда замолчат пушки? Как реинтегрировать более 3 миллионов ветеранов? Когда проводить выборы и как обеспечить их свободный и честный характер?

Украинская политика будет запутанной и полной взаимных обвинений друг против друга и против Запада», — говорится в сообщении издания.

Отмечается также, что на фронте Украина испытывает серьезные проблемы, связанные с уменьшением роли США в поддержке Киева. Это также стало одним из вызовов Киеву. ВСУ, как пишет Guardian, нужны «три основных военных элемента» от США: разведданные, перехватчики ПВО Patriot американского производства и «большое количество» 155-мм боеприпасов.

До этого газета The Times писала, что Россия превзошла Украину в производстве и качестве беспилотников средней дальности.

Командир одного из пехотных батальонов ВСУ рассказал изданию, что из-за беспилотников изменения на линии боевого соприкосновения происходят настолько быстро, что зачастую не работают концепции, реализованные всего месяц назад. Новое поколение FPV-дронов и их оптоволоконные аналоги быстро меняют линию фронта и концепцию ведения боя.

Ранее ВС РФ взяли под контроль населенный пункт в Харьковской области.

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