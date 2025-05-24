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Стали известны причины «исчезновения» Маска

WP назвала несколько причин, почему Маск решил отойти от политики
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Carlos Barria/Reuters

Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, миллиардер Илон Маск отказался от политической карьеры по нескольким причинам, пишет The Washington Post (WP).

По словам источников, бизнесмен разочаровался из-за трудностей в достижении результатов. Кроме того, он беспокоится за безопасность членов своей семьи и свою собственную. Также он не ожидал настолько негативной реакции на себя и свою компанию Tesla, на объектах которой произошло несколько тревожных инцидентов.

На Катарском экономическом форуме миллиардер заявил, что будет «гораздо меньше» тратить на политическую деятельность, если не увидит причины для этого в будущем.

«В частном порядке один из источников сказал, что Маск разочарован влиянием, которое его деньги могут оказать на политическую систему, и предпочел бы потратить свое время и состояние в другом месте», — говорится в материале.

Как уточняется в статье, миллиардер намерен сосредоточиться на деятельности двух своих компаний Tesla и SpaceX.

На этой неделе СМИ обратили внимание на то, что президент США Дональд Трамп перестал упоминать Маска в социальных сетях и на брифингах. В феврале и марте политик упоминал бизнесмена в своем аккаунте в Thruth Social не меньше четырех раз в неделю. С начала апреля упоминаний не было вообще. Маск как будто пропал из федеральной американской повестки

Ранее в офисе Зеленского рассказали, как исчезновение Маска отразилось на Украине.

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