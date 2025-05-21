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В офисе Зеленского рассказали, как отразилось исчезновение Маска на Украине

Подоляк: исчезновение Маска положительно повлияло на решения Трампа по Украине
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Nathan Howard/Reuters

Исчезновение американского предпринимателя Илона Маска оказало положительное влияние на решения президента США Дональда Трампа по Украине. Об этом заявил советник украинского президента Михаил Подоляк в интервью «РБК-Украина».

«Мы помним и позицию Маска, и его влияния [на решения Трампа по Украине]», — сказал советник.

Подоляк добавил, что сейчас Трамп больше прислушивается к мнению госсекретаря США Марко Рубио. По его словам, министр оказывает влияние на «сбалансированную» политику президента США в отношении России, что выгодно для Киева, подчеркнул советник.

В конце апреля Маск заявил, что с мая сократит свое участие в деятельности возглавляемого им департамента по повышению эффективности работы правительства США (DOGE). Предприниматель добавил, что продолжит решать правительственные задачи один или два дня в неделю.

20 мая издание Politico сообщило, что Трамп перестал упоминать Илона Маска в социальных сетях и на брифингах. Так, в феврале и марте политик упоминал бизнесмена в своем аккаунте в Thruth Social не меньше четырех раз в неделю. С начала апреля упоминаний не было вообще. Маск как будто пропал из федеральной американской повестки, говорится в статье.

Ранее Маск подтвердил планы оставаться главой Tesla в ближайшем будущем.

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