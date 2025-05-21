В офисе Зеленского рассказали, как отразилось исчезновение Маска на Украине

Исчезновение американского предпринимателя Илона Маска оказало положительное влияние на решения президента США Дональда Трампа по Украине. Об этом заявил советник украинского президента Михаил Подоляк в интервью «РБК-Украина».

«Мы помним и позицию Маска, и его влияния [на решения Трампа по Украине]», — сказал советник.

Подоляк добавил, что сейчас Трамп больше прислушивается к мнению госсекретаря США Марко Рубио. По его словам, министр оказывает влияние на «сбалансированную» политику президента США в отношении России, что выгодно для Киева, подчеркнул советник.

В конце апреля Маск заявил, что с мая сократит свое участие в деятельности возглавляемого им департамента по повышению эффективности работы правительства США (DOGE). Предприниматель добавил, что продолжит решать правительственные задачи один или два дня в неделю.

20 мая издание Politico сообщило, что Трамп перестал упоминать Илона Маска в социальных сетях и на брифингах. Так, в феврале и марте политик упоминал бизнесмена в своем аккаунте в Thruth Social не меньше четырех раз в неделю. С начала апреля упоминаний не было вообще. Маск как будто пропал из федеральной американской повестки, говорится в статье.

Ранее Маск подтвердил планы оставаться главой Tesla в ближайшем будущем.