Politico: Трамп перестал упоминать Илона Маска в соцсетях и на брифингах

Президент США Дональд Трамп перестал упоминать Илона Маска в социальных сетях и на брифингах. Об этом пишет издание Politico.

Так, в феврале и марте политик упоминал бизнесмена в своем аккаунте в Thruth Social не меньше четырех раз в неделю. С начала апреля упоминаний не было вообще. Маск как будто пропал из федеральной американской повестки, говорится в статье.

Уменьшение присутствия Маска, в том числе в Белом доме, может иметь политические преимущества для Республиканской партии. Проведенные среди американских граждан опросы показали, что предприниматель становится очень непопулярным — гораздо более непопулярным, чем Трамп.

«Люди его ненавидят. Он едет в Висконсин, думая, что сможет купить голоса людей, надевает сырную шапку, ведет себя как девятилетний ребенок... Это не работает. Для людей это оскорбительно», — заявил анонимный чиновник Республиканской партии.

21 апреля газета The Washington Post сообщила, что Маск хочет покинуть работу в американском правительстве. Издание отметило, что срок полномочий главы департамента по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) истекает в мае этого года.

Спустя несколько дней Маск сам подтвердил, что с мая сократит свое участие в деятельности возглавляемого им DOGE.

При этом в конце апреля Трамп заявил, что Маск может оставаться на государственной службе столько, сколько пожелает.

Ранее Маск одним словом оценил критику Трампа в адрес Зеленского.