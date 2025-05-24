В Совфеде прокомментировали новый план Зеленского по убеждению Москвы

Когда ведутся переговоры об условиях нормализации отношений, никогда не надо делать эмоциональных заявлений. Об этом заявил «Ленте.ру» сенатор Совфеда Григорий Карасин.

Таким образом он прокомментировал слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что только дополнительные санкции против Москвы заставят российские власти отказаться от ведения боевых действий.

«Я не согласен с мнением Зеленского. Когда ведутся переговоры об условиях нормализации, никогда не надо делать эмоциональных заявлений. Это все отравляет атмосферу для ведения серьезного разговора», — сказал он.

22 мая сенат США пригрозил российской стороне введением 500%-ных вторичных тарифов, если РФ выдвинет неприемлемые условия для прекращения огня в Украине в ближайшее время. Соответствующий законопроект поддержал 81 сенатор.

До этого газета Politico со ссылкой на исследование Pew Research Center писала, что почти половина опрошенных американцев недовольны президентом США Дональдом Трампом из-за чрезмерной поддержки России в контексте конфликта на Украине.

Ранее в России ответили на заявление офиса Зеленского о том, что «война надолго».