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Американцы недовольны Трампом из-за поддержки России

Politico: 43% американцев недовольны Трампом из-за слишком сильной поддержки РФ
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Kevin Lamarque/Reuters

Почти половина опрошенных американцев недовольны президентом США Дональдом Трампом из-за чрезмерной поддержки России в контексте конфликта на Украине. Об этом пишет Politico со ссылкой на исследование Pew Research Center.

Согласно данным, 43% респондентов сочли, что Трамп слишком сильно поддерживает Россию в попытках оказать давление на Украину и Владимира Зеленского, чтобы он согласился на прекращение огня.

Как отмечает Politico, что чуть более половины американцев считают, что введенные президентом пошлины против Китая нанесут вред стране. Около четверти опрошенных заявили, что тарифы окажут положительное влияние на страну.

«Американцы прохладно относятся к его предложениям аннексировать Гренландию и взять под контроль Газу и превратить ее в средиземноморский курорт. С перевесом более двух к одному американцы выступают против захвата любой из этих территорий», — пишет газета.

30 марта Трамп пригрозил ввести вторичные пошлины на российскую нефть, если мирное соглашение с Украиной не будет подписано в ближайшее время. Так он отреагировал на предложение президента России Владимира Путина ввести в стране временное управление под эгидой ООН, чтобы провести там выборы.

Ранее в России объяснили недовольство Трампа бомбардировками Украины.

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