Заявление замглавы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Ирины Верещук о войне с Россией – очередная провокация, Украина может быть процветающей страной только в союзе с Россией. Об этом заявил РИА Новости глава центра поддержки украинских переселенцев в Крыму международного общественного движения «Другая Украина» Олег Бондаренко.

«Заявление Верещук - очередная провокация… Будущее Украины, как процветающего государства, возможно только с Россией. Это предопределено исторически, как бы тому не противились те, кто сегодня захватил власть в Киеве», — подчеркнул он.

Бондаренко добавил, что представителям киевского режима не дано понять, что Россия – это великая страна, с которой нужно выстраивать добрососедские отношения.

Накануне Верещук заявила, что украинским школьникам нужно внушать мысль о России как о враге, а самих детей еще со школы необходимо готовить к войне. Замглавы офиса Зеленского отметила, что, несмотря на возможное перемирие или мирное соглашение, Москва и Киев «останутся врагами на десятилетия или столетия», и это основная стратегия, которая закладывается детям со школы.

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