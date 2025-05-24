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Путин встретился с патриархом Кириллом в день памяти святых Кирилла и Мефодия

Путин встретился с патриархом Кириллом и поздравил его с днем тезоименитства

Президент России Владимир Путин 24 мая встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и поздравил его с днем тезоименитства. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча прошла в патриарших палатах Кремля. По традиции президент преподнес предстоятелю Русской православной церкви букет белых роз.

Глава государства поблагодарил патриарха за все, что он делает для России и ее народа, а также за поддержку русской культуры и языка, поддержку взаимоотношений с россиянами за рубежом, в том числе в рамках Всемирного собора. Путин отметил, что это особенно важно в современных реалиях, когда можно наблюдать «не просто нападки на Россию, а какое-то варварское отношение» к ее культуре, в том числе как к части мировой культуры.

Российский лидер подчеркнул, что это не делает чести тем, кто этим занимается, но в таких условиях поддержание русской культуры и русского языка приобретает особое значение, и вклад предстоятеля РПЦ в эту работу неоценим.

24 мая в России и других славянских странах отмечается День славянской письменности и культуры, который связан с чествованием святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия — просветителей славян и создателей славянской азбуки. Подробнее об истории и традициях этого государственно-церковного праздника — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин рассказал о священнослужителях в зоне СВО.

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