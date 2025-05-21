Путин рассказал о священнослужителях в зоне СВО

Путин: священнослужители почти всех конфессий сейчас на боевом посту

Священнослужители почти всех традиционных конфессий России в настоящее время находятся на боевом посту в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с волонтерами в Курской области, передает ТАСС.

По словам главы государства, священнослужители находятся на линии боевого соприкосновения, оказывают помощь людям в тылу, в боевых действиях.

Президент добавил, что помощь священнослужителей всех конфессий всегда востребована: и в мирное время, и во время продолжающегося конфликта.

В апреле издание «Ведомости» писало, что священники, которые находятся в зоне проведения СВО на Украине не менее четырех месяцев, могут получить статус ветеранов боевых действий. Такие поправки в закон «О ветеранах» предложила внести группа депутатов из комитета по госстроительству во главе с Павлом Крашенинниковым. В поддержку этой инициативы выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Ранее пленные бойцы ВСУ исповедались священнику во время пасхального перемирия.