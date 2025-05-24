В России прокомментировали отношение Запада к многополярности

Страны коллективного Запада неоднозначно воспринимает ситуацию с укреплением многополярности. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на ежегодной ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), передает ТАСС.

По его словам, сегодня глобальный Юг и Восток видят в многополярности шанс на укрепление своего суверенного развития без проявлений неоколониализма со стороны Запада.

В начале февраля глава госдепартамента США Марко Рубио назвал «неестественной» и «аномалией» ситуацию, когда в мире существует только одна доминирующая сила, и призвал к созданию многополярности с несколькими крупными государствами.

Тогда Лавров отмечал, что подобные слова раньше не звучали из уст американских политиков, и российская сторона будет наблюдать за тем, как это «будет преломляться в практической политике».

Ранее в МИД России заявили о «ковбойских наскоках» новой администрации США.