В КНДР сочли оскорблением заявление госсекретаря США

Министерство иностранных дел Корейской Народной Демократической Республики осудило слова главы госдепартамента США Марко Рубио о том, что Северная Корея — это страна-«изгой». Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство ЦТАК.

На прошлой неделе Рубио назвал «неестественной» и «аномалией» ситуацию, когда в мире существует только одна доминирующая сила, и призвал к созданию многополярности с несколькими крупными государствами. Он добавил, что есть также «страны-изгои» вроде Ирана и КНДР, с которыми «тоже приходится иметь дело».

В МИД КНДР заявили, что считают враждебными слова Рубио, а его поведение — нацеленным на подрыв имиджа Северной Кореи, серьезной политической провокацией, всесторонне противоречащим принципам международного права.

В заявлении говорится, что «врожденная антипатия» США в отношении КНДР, не является чем-то новым, и это не будет способствовать защите интересов американского народа, так как Пхеньян будет принимать «мощные адекватные меры» против таких провокационных актов.

Ранее госсекретарь США раскрыл стратегию Трампа по решению конфликта на Украине.