Лавров заявил о «ковбойских наскоках» новой администрации США

Лавров заявил, что США могли бы стать одним из центров силы в многополярном мире

США могли бы стать одним из центров силы наряду с Россией и Китаем. Такое мнение высказал министр иностранных дел Сергей Лавров в статье для журнала «Россия в глобальной политике».

«Многополярность укрепляется, и вместо противодействия этому объективному процессу, США могли бы в обозримой исторической перспективе стать одним из ответственных центров силы – наряду с Россией, Китаем и другими державами Глобального Юга, Востока, Севера и Запада», — пишет глава российского МИД.

Но пока, считает Лавров, новая администрация США будет «ковбойскими наскоками испытывать на прочность пределы податливости существующей ооноцентричной системы и ее устойчивости к американским интересам».

По его мнению, США скоро поймут, что международная действительность гораздо богаче тех представлений о мире, которыми можно апеллировать в выступлениях на американскую аудиторию и перед своими союзниками.

В ожидании подобного «отрезвления» Россия продолжит работу по созданию условий для адаптации механизмов выстраивания межгосударственных отношений к реалиям многополярности и к консенсусу Ялтинско-Потсдамской системы, воплощенному в Уставе ООН, добавил министр.

30 января Лавров высказал мнение, что Запад при новой администрации США будет «построен для гегемонизма» еще дружнее, чем при предыдущей.

Ранее Трампа призвали отказаться от старых идей.