Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров заявил о «ковбойских наскоках» новой администрации США

Лавров заявил, что США могли бы стать одним из центров силы в многополярном мире
close
МИД России

США могли бы стать одним из центров силы наряду с Россией и Китаем. Такое мнение высказал министр иностранных дел Сергей Лавров в статье для журнала «Россия в глобальной политике».

«Многополярность укрепляется, и вместо противодействия этому объективному процессу, США могли бы в обозримой исторической перспективе стать одним из ответственных центров силы – наряду с Россией, Китаем и другими державами Глобального Юга, Востока, Севера и Запада», — пишет глава российского МИД.

Но пока, считает Лавров, новая администрация США будет «ковбойскими наскоками испытывать на прочность пределы податливости существующей ооноцентричной системы и ее устойчивости к американским интересам».

По его мнению, США скоро поймут, что международная действительность гораздо богаче тех представлений о мире, которыми можно апеллировать в выступлениях на американскую аудиторию и перед своими союзниками.

В ожидании подобного «отрезвления» Россия продолжит работу по созданию условий для адаптации механизмов выстраивания межгосударственных отношений к реалиям многополярности и к консенсусу Ялтинско-Потсдамской системы, воплощенному в Уставе ООН, добавил министр.

30 января Лавров высказал мнение, что Запад при новой администрации США будет «построен для гегемонизма» еще дружнее, чем при предыдущей.

Ранее Трампа призвали отказаться от старых идей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами