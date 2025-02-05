Лавров заявил, что РФ будет наблюдать за изменениями после слов Рубио о многополярности

Заявление госсекретаря США Марко Рубио с признанием многополярности мира является интересным. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе круглого стола по теме урегулирования ситуации вокруг Украины, передает ТАСС.

«Госсекретарь Марко Рубио в недавнем интервью заявил, что многополярность — это реалии, реальность сегодняшнего дня», — заявил он.

По словам Лаврова, подобные слова раньше не звучали из уст американских политиков, и российская сторона будет наблюдать за тем, как это «будет преломляться в практической политике».

На прошлой неделе Рубио назвал «неестественной» и «аномалией» ситуацию, когда в мире существует только одна доминирующая сила, и призвал к созданию многополярности с несколькими крупными государствами. Он добавил, что есть также «страны-изгои» вроде Ирана и КНДР, с которыми «тоже приходится иметь дело».

В ответ на это Министерство иностранных дел Корейской Народной Демократической Республики осудило слова Рубио о том, что Северная Корея является «страной-изгоем». В министерстве заявили, что его высказывания враждебны, а его поведение нацелено на подрыв имиджа страны и является серьезной политической провокацией, которая противоречит принципам международного права.

Ранее Лавров заявил о «ковбойских наскоках» новой администрации США.