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Медведев обвинил Европу в молчании по поводу ударов ВСУ по мирным объектам России

Медведев: Европа молчит на фоне массированных налетов украинских БПЛА на Россию
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Европа молчит на фоне массированных налетов украинских беспилотников по городам России. Об этом в своем Telegram-канале заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Как отметил Медведев, после массированных налетов украинских дронов на Россию и ее столицу перед 9 мая в целях запугивания иностранных гостей – «могильная тишина в европейских центрах».

«После 500 беспилотников, выпущенных по гражданским объектам в России в последние дни для запугивания наших людей, – та же тишина», — подчеркнул он.

Ночью и утром 24 мая средства ПВО уничтожили 64 украинских беспилотника над Белгородской областью, 24 — над Брянской, по два — над Курской и Липецкой, а также по одному — над Воронежской и Тульской. В промышленной зоне Ельца вновь упали обломки беспилотника, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. «Страна.ua» пишет о многократных ночных взрывах в Киеве.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что власти Украины атаками по мирным городам России пытаются сорвать переговоры, возобновившиеся при содействии США.

Ранее Лавров назвал Зеленского неадекватным руководителем.

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