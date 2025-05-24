Ночью над шестью регионами РФ уничтожили 94 БПЛА. Военная операция, день 1186-й

Около 180 тысяч уголовных дел за поддержку России возбуждено на Украине, рассказал ТАСС писатель Захар Прилепин.
Тысячи тел украинских военнослужащих остаются в приграничных районах Курской области, их бросили сослуживцы, рассказал РИА Новости командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления МО генерал-лейтенант Апти Алаудинов:
«У них [ВСУ] тактика абсолютного, как говорится, безразличия к своим подразделениям. То есть забрасывают их как мясо, уничтожают прям такими большими партиями».
Украинские беспилотники второй день подряд атакуют Елец в Липецкой области. Обломки БПЛА упали на территории промзоны города, рассказал губернатор Игорь Артамонов.
⚡️В Минобороны сообщили, что ночью и утром средства ПВО уничтожили 94 украинских беспилотника: 64 над Белгородской областью, 24 над Брянской, два над Курской, два над Липецкой, один над Воронежской, один над Тульской.