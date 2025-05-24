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Политика

Ночью над шестью регионами РФ уничтожили 94 БПЛА. Военная операция, день 1186-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1186-й день
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Алексей Коновалов/ТАСС
Ночью и утром средства ПВО уничтожили 64 украинских беспилотника над Белгородской областью, 24 — над Брянской, по два — над Курской и Липецкой, а также по одному — над Воронежской и Тульской. В промышленной зоне Ельца вновь упали обломки беспилотника, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. «Страна.ua» пишет о многократных ночных взрывах в Киеве. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
09:00

08:53

В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА.

08:41

Около 180 тысяч уголовных дел за поддержку России возбуждено на Украине, рассказал ТАСС писатель Захар Прилепин.

08:37

🔴В Ельце снова объявили угрозу атаки беспилотников.

08:35

08:32

Аэропорт Калуги возобновил свою работу, сообщили в Росавиации.

08:30

Тысячи тел украинских военнослужащих остаются в приграничных районах Курской области, их бросили сослуживцы, рассказал РИА Новости командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления МО генерал-лейтенант Апти Алаудинов:

«У них [ВСУ] тактика абсолютного, как говорится, безразличия к своим подразделениям. То есть забрасывают их как мясо, уничтожают прям такими большими партиями».

08:15

«Страна.ua» пишет о массовых ночных взрывах в Киеве.

08:08

Украинские беспилотники второй день подряд атакуют Елец в Липецкой области. Обломки БПЛА упали на территории промзоны города, рассказал губернатор Игорь Артамонов.

08:03

⚡️В Минобороны сообщили, что ночью и утром средства ПВО уничтожили 94 украинских беспилотника: 64 над Белгородской областью, 24 над Брянской, два над Курской, два над Липецкой, один над Воронежской, один над Тульской.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1186-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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