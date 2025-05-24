Ночью над шестью регионами РФ уничтожили 94 БПЛА. Военная операция, день 1186-й

Ночью и утром средства ПВО уничтожили 64 украинских беспилотника над Белгородской областью, 24 — над Брянской, по два — над Курской и Липецкой, а также по одному — над Воронежской и Тульской. В промышленной зоне Ельца вновь упали обломки беспилотника, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. «Страна.ua» пишет о многократных ночных взрывах в Киеве. «Газета.Ru» ведет хронику событий.