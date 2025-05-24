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Axios: Трамп и Рубио проводят реорганизацию Совета нацбезопасности США

Axios: Трамп и Рубио проводят реформу СНБ, видя в нем глубинное государство
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Brian Snyder/Reuters

Президент США Дональд Трамп и государственный секретарь страны Марко Рубио проводят масштабную реогранизацию Совета по национальной безопасности (СНБ) Белого дома, видя в его структуре «глубинное государство». Об этом сообщает Axios.

Издание отмечает, что в СНБ Трамп и Рубио видят несоответствие взглядам действующей администрации.

«Совет по нацбезопасности — это настоящее глубинное государство. Марко против глубинного государства», — указывается в статье.

По мнению Axios, после реструктуризации задачами СНБ будут координация и консультирование, а не реализации политики Соединенных Штатов.

До этого журнал New Lines со ссылкой на источники писал, что Рубио «почти ежедневно» упоминает о возможности введения новых санкций против России, однако глава Белого дома скептически относится к такому варианту.

Британская газета The Guardian писала, что Трамп после двухчасового телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным отказался от ужесточения санкций против России, разрушив планы европейских политиков.

Ранее в Германии выразили беспокойство из-за возможной сделки США с Россией.

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