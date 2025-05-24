Правительству США нужно дать оценку заявлениям заместителя руководителя офиса президента Украины Ирины Верещук о конфликте с Россией. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

«Верещук, нет сомнения, транслирует мысли и мечты самого [президента Украины Владимира] Зеленского. Она фактически обесценивает все мирные инициативы президента США Дональда Трампа по Украине, показывая, что мирные переговоры им нужны для того, чтобы поднакопить силы и снова развязать кровопролитие», — сказал парламентарий.

Шеремет добавил, что реальные планы украинского правительства сейчас заключаются в стремлении продолжить создавать трудности России.

Накануне Верещук заявила, что украинским школьникам нужно внушать мысль о России как о враге, а самих детей еще со школы необходимо готовить к войне. Замглавы офиса Зеленского отметила, что, несмотря на возможное перемирие или мирное соглашение, Москва и Киев «останутся врагами на десятилетия или столетия», и это основная стратегия, которая закладывается детям со школы.

Ранее в США раскрыли, когда может начаться второй раунд переговоров России и Украины.