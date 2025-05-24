На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме высказались о словах замглавы офиса Зеленского о конфликте с РФ

Депутат Шеремет: США нужно проверить заявления Верещук о России
close
РИА Новости

Правительству США нужно дать оценку заявлениям заместителя руководителя офиса президента Украины Ирины Верещук о конфликте с Россией. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

«Верещук, нет сомнения, транслирует мысли и мечты самого [президента Украины Владимира] Зеленского. Она фактически обесценивает все мирные инициативы президента США Дональда Трампа по Украине, показывая, что мирные переговоры им нужны для того, чтобы поднакопить силы и снова развязать кровопролитие», — сказал парламентарий.

Шеремет добавил, что реальные планы украинского правительства сейчас заключаются в стремлении продолжить создавать трудности России.

Накануне Верещук заявила, что украинским школьникам нужно внушать мысль о России как о враге, а самих детей еще со школы необходимо готовить к войне. Замглавы офиса Зеленского отметила, что, несмотря на возможное перемирие или мирное соглашение, Москва и Киев «останутся врагами на десятилетия или столетия», и это основная стратегия, которая закладывается детям со школы.

Ранее в США раскрыли, когда может начаться второй раунд переговоров России и Украины.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами