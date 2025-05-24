Расмуссен заявил, что Украина и Европа не хотят урегулирования конфликта

Подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен заявил «Известиям», что ни Украина, ни Европа не хотят урегулирования конфликта.

Таким образом он прокомментировал заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова в связи с атакой дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории РФ вне зоны спецоперации.

По словам Расмуссена, даже прекращение огня не является желательным вариантом для Украины и Европы. Единственная «выгода», которую они могут извлечь, — это перевооружение Киева.

«Пока Киев и его европейские спонсоры не поймут реальное положение дел и не договорятся, если не будет соглашения, которое будет приемлемо для России — а это ключевой момент — все решится на поле боя. Именно на условиях России. Мистер Зеленский может мечтать сколько угодно, но это не имеет значения», — отметил эксперт.

До этого профессор Чикагского университета Джон Миршаймер считает, что вооруженные силы Украины (ВСУ) не продержатся до конца текущего года.

Ранее Лавров назвал Зеленского неадекватным руководителем.