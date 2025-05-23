Лавров объяснил рост числа атак Киева по территории России

Лавров связал рост атак Киева по РФ с визитами европейских политиков на Украину

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что связь между увеличением террористических атак Украины по РФ и визитами в Киев европейских политиков «не видеть невозможно». Его слова приводятся на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Думаю, что эту прямую связь не видеть невозможно. Те, кто опекает киевский режим, включая упомянутых вами персонажей, этого и не скрывают», — подчеркнул министр.

Лавров отметил, когда европейцы пытаются противопоставить российской линии на урегулирование через устранение первопричин конфликта свою идею объявления немедленного перемирия без предварительных условий, эти политики в том числе имеют в виду, что такая формулировка позволяет продолжать накачивать Киев оружием.

«Из их публичных высказываний видно, что это позиция, которую они не хотят сдавать. И тем самым «подогревают» конфликт, Зеленского и его команду для того, чтобы они продолжали свои преступные действия», — добавил глава МИД РФ.

До этого Лавров назвал Владимира Зеленского неадекватным руководителем. Министр заявил, что действия президента Украины в целом «очень трудно понять» и сложно предсказать.

Ранее Лавров охарактеризовал попытки разговаривать с РФ с позиции силы.