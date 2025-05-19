Территории Украины не включили в красные линии на переговорах

Территории Украины не стали красными линиями на переговорах. Об этом сказала чрезвычайный и полномочный посол республики Лана Зеркаль, передает «Страна.ua».

«Я не думаю, что у нас так стоит вопрос, что территория — это наши красные линии. Я действительно думаю, что для нас красные линии существуют в понимании сохранения государственности», — сказала она.

Зеркаль выразила мнение, что основными темами на переговорах являются сохранение армии и государственности.

16 мая в Стамбуле состоялись первые с весны 2022 года прямые переговоры российской и украинской делегаций. Встреча должна была состояться 15 мая, однако ее перенесли.

Делегацию Украины возглавил министр обороны Рустем Умеров, а России — помощник президента Владимир Мединский. Встреча продлилась менее двух часов, стороны договорились в ближайшее время провести масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000». Кроме того, они условились представить каждая свое видение механизма прекращения огня в зоне боевых действий. Украинская делегация также предложила провести встречу на уровне глав государств — президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Россия этот запрос «приняла к сведению».

Ранее Зеленский назвал важный итог переговоров Украины и РФ в Стамбуле.