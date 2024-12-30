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В США забили тревогу из-за наращивания Китаем военной мощи

Аналитик Девор обеспокоился беспрецедентным наращиванием Китаем военной мощи
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Mark Schiefelbein/AP

Китай проводит «беспрецедентное» наращивание военной мощи со времен нацистской Германии 1930-х годов, в связи с чем Соединенным Штатам нужно перераспределить ресурсы Пентагона и пересмотреть приоритеты в военно-морской мощи, ядерном сдерживании, противоракетной обороне и логистике. Об этом в беседе с Fox News заявил главный специалист по национальным инициативам Техасского фонда государственной политики и подполковник армии США в отставке Чак Девор.

«Китай осуществляет беспрецедентное наращивание военной мощи, которого мир, честно говоря, не видел со времен Адольфа Гитлера в 1930-х годах», — указал эксперт.

Он подчеркнул, что Вашингтон сильно отстает в «наращивании» военно-морских сил, поскольку необходимо не только догонять Пекин, но и модернизировать ядерное оружие, а также «приложить много усилий в сфере противоракетной обороны».

«Они массово наращивают свой ядерный арсенал. Мы ожидаем, что к 2030 году он увеличится по крайней мере до 1000 боеголовок, всего через пять лет. Вероятно, будет больше. Китайский флот, не по тоннажу, а по численности, сейчас больше, чем ВМС США. У Китая примерно в 250 раз больше судостроительных мощностей, чем у Америки», — предупредил Девор.

До этого бывший советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Дания должна позволить Вашингтону «купить» Гренландию для борьбы с Россией и Китаем в Арктике.

Ранее в Китае предупредили об опасности проекта оборонного бюджета США.

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