На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Китае обозначили четкий курс на воссоединение с Тайванем

КНР: заявления Тайваня не остановят неизбежное воссоединение с Китаем
close
Dado Ruvic/Reuters

Слова тайваньской администрации не смогут остановить неизбежное воссоединение с Китаем. Об этом заявил представитель Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа, передает РИА Новости.

На своей недавней речи глава тайваньской администрации Лай Циндэ обозначил Тайвань как «маяк демократии в Азии» и подтвердил курс на укрепление торговых отношений с США. Он выразил уверенность, что жители Тайваня не откажутся от своих демократических прав.

Чэнь Биньхуа отметил, что заявления тайваньского руководства не изменят статус Тайваня как части Китая и не замедлят процесс объединения. Он также раскритиковал сепаратистские позиции администрации Тайваня и заявил о готовности КНР вести диалог на основе принципа «одного Китая», продолжая бороться с вмешательством внешних сил.

23 апреля ВС Тайваня зафиксировали приближение 29 самолетов и шести кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК) к срединной линии над Тайваньским проливом.

В марте министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Тайвань неизбежно воссоединится с Китаем.

Ранее Россия поддержала действия Китая касательно Тайваня.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами