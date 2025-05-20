В Китае обозначили четкий курс на воссоединение с Тайванем

Слова тайваньской администрации не смогут остановить неизбежное воссоединение с Китаем. Об этом заявил представитель Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа, передает РИА Новости.

На своей недавней речи глава тайваньской администрации Лай Циндэ обозначил Тайвань как «маяк демократии в Азии» и подтвердил курс на укрепление торговых отношений с США. Он выразил уверенность, что жители Тайваня не откажутся от своих демократических прав.

Чэнь Биньхуа отметил, что заявления тайваньского руководства не изменят статус Тайваня как части Китая и не замедлят процесс объединения. Он также раскритиковал сепаратистские позиции администрации Тайваня и заявил о готовности КНР вести диалог на основе принципа «одного Китая», продолжая бороться с вмешательством внешних сил.

23 апреля ВС Тайваня зафиксировали приближение 29 самолетов и шести кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК) к срединной линии над Тайваньским проливом.

В марте министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Тайвань неизбежно воссоединится с Китаем.

Ранее Россия поддержала действия Китая касательно Тайваня.