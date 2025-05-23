В МИД России предупредили об ответе на террористические атаки Киева

Москва даст адекватный ответ на массированные террористические атаки со стороны Киева. Об этом заявили в МИД России.

«В отличие от украинской стороны в качестве целей будут выбираться исключительно военные объекты и предприятия военно-промышленного комплекса», — сообщили в ведомстве.

В российском ведомстве напомнили, что с 20 мая по 08:00 23 мая было зафиксировано – 788 налетов БПЛА на российские территорию. Часто под удар попадают гражданские объекты.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что Украина продолжает атаковать беспилотниками Москву и другие регионы страны, «сохраняя свою сущность».

Силы ПВО с ночи 22 мая отражали массированную атаку украинских беспилотников, только над Московской областью было сбито не менее 35 дронов. На фоне этого более 80 самолетов, летевших в Москву, были направлены на запасные аэродромы, было также задержано более 160 вылетов.

Ранее украинский беспилотник атаковал автомобиль в ЛНР.