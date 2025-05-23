Украинский беспилотник атаковал автомобиль в ЛНР

Правительство ЛНР: мужчину не спасли после атаки дрона ВСУ на машину в Троицком

Украинский дрон атаковал гражданский автомобиль в поселке Троицкое в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщило правительство региона в Telegram-канале.

Из заявления следует, что из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали 23-летний молодой человек и 50-летний мужчина. Последнего спасти не удалось.

«Молодой человек с минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями туловища и ног доставлен в больницу», — отмечается в публикации.

В ночь на 15 мая украинский беспилотник нанес удар по школе в городе Приволье, расположенном в ЛНР. По данным регионального правительства, в результате атаки никто не пострадал. Тем не менее здание образовательного учреждения получило повреждения, в том числе в нем оказались выбиты окна.

13 мая три дрона ВСУ самолетного типа атаковали асфальтобетонный завод в городе Луганске. Из-за этого на производственной площадке произошло возгорание.

Менее чем через час украинские войска выпустили по предприятию еще один беспилотник. В результате административное здание на территории завода и несколько гражданских автомобилей получили повреждения. Никаких данных о пострадавших не поступало.

Ранее ВСУ с помощью дрона атаковали гражданскую машину в городе Кременная в ЛНР.