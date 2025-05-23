В Германии оценили риски для США и ЕС от новых пошлин Трампа

США и Европейский союз (ЕС) пострадают от возможных новых пошлин главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, передает РИА Новости.

«Полагаю, что подобные пошлины никому не помогут, а лишь приведут к тому, что пострадает экономическое развитие обоих рынков. Поэтому мы и далее делаем ставку на переговоры, полностью поддерживаем Европейскую комиссию», — сказал он.

До этого вице-канцлер и министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль заявил, что пошлины США представляют угрозу для рабочих мест в Германии, Еврокомиссия должна продвигать переговоры для поиска совместного решения.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34%-ные пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что у ЕС есть «сильный план» в ответ на пошлины Трампа.