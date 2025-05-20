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Минфин Германии рассказал о влиянии пошлин США

Минфин ФРГ: пошлины США угрожают рабочим местам в Германии
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Frank May/picture alliance/Global Look Press

Американские торговые пошлины представляют угрозу для рабочих мест в Германии, Еврокомиссия должна продвигать переговоры с США для поиска совместного решения, заявил вице-канцлер и министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, экономическая эффективность Германии стагнирует, а причиной этому являются неопределенности, вызванные торговыми конфликтами и пошлинами США.

Министр считает, что Европе необходимо реагировать едино и решительно, а также продвигать переговоры с США по данному вопросу.

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что во время разговора с президентом США Дональдом Трампом он объяснил отсутствие возможности для американцев обсуждать торговые вопросы с отдельными членами Европейского союза, а не со всем объединением сразу.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34%-ные пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что у ЕС есть «сильный план» в ответ на пошлины Трампа.

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