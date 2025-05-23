Лидеры Китая и ФРГ обменялись мнениями по украинскому кризису

Си Цзиньпин и Мерц обменялись мнениями по украинскому конфликту

Председатель КНР Си Цзиньпин и канцлер Германии Фридрих Мерц обменялись мнениями по украинскому кризису. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Сообщается, что между лидерами двух стран произошел телефонный разговор.

«Стороны обменялись мнениями по украинскому кризису», — говорится в сообщении.

Недавно Мерц заявил, что нет никаких признаков урегулирования украинского конфликта в ближайшее время.

До этого председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала канцлера Фридриха Мерца передать Украине дальнобойные ракеты Taurus и взять на себя лидерство, которое не смог обеспечить его предшественник Олаф Шольц.

Известно также, что китайский лидер накануне созванивался с французским президентом Эммануэлем Макроном. Лидеры двух стран обсудили международные и региональные вопросы, включая украинский кризис, палестино-израильский конфликт и иранскую ядерную проблему.

Ранее китайский МИД назвал успехом визит Си Цзиньпина в Россию.