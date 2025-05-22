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Си Цзиньпин и Макрон провели телефонный разговор

Си Цзиньпин и Макрон обсудили по телефону Украину и иранскую ядерную проблему
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Benoit Tessier/Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

По данным телевещателя, он состоялся по инициативе французской стороны.

Лидеры двух стран обсудили международные и региональные вопросы, включая украинский кризис, палестино-израильский конфликт и иранскую ядерную проблему.

Си Цзиньпин заявил, что «две стороны должны укреплять стратегическую коммуникацию и выстраивать консенсус».

«Необходимо использовать возможности для углубления сотрудничества в таких традиционных областях, как инвестиции, космическая сфера и ядерная энергетика», — отметил китайский лидер.

Также, по его словам, Китаю и Франции следует расширять сотрудничество в новых областях, включая цифровую, «зеленую», биомедицину и «серебряную экономику».

При этом президент Франции Макрон сообщил о готовности Парижа укреплять практическое сотрудничество с Пекином во всех областях и содействовать большему развитию отношений двух стран.

До этого польский политик Матеуш Пискорский заявил о наполеоновских планах французского лидера. Он подчеркнул, что Макрон провоцирует эскалацию конфликта на Украине и ведет Европу в пропасть.

Ранее Си Цзиньпин высказался о российско-китайских отношениях.

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