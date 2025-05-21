Мерц заявил, что конфликт на Украине не закончится скоро

Мерц: нет признаков того, что конфликт на Украине скоро кончится

Нет никаких признаков того, что украинский конфликт будет урегулирован в ближайшее время. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передает Reuters.

До этого председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн призвала канцлера Фридриха Мерца передать Украине дальнобойные ракеты Taurus и взять на себя лидерство, которое не смог обеспечить его предшественник Олаф Шольц.

Также сообщалось, что Мерц совместно с премьером Италии Джорджей Мелони в ходе беседы с президентом США Дональдом Трампом настаивали на участии европейских стран в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее в США спародировали видео с Макроном, Стармером и Мерцем в поезде.