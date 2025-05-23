В офисе Зеленского призвали детей «готовиться к войне»

Украинские дети должны «готовиться к войне», потому что она «надолго». Об этом заявила замглавы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Ирина Верещук, передает «Страна».

«Наши дети должны готовиться к войне, потому что она надолго», — подчеркнула она.

С начала года на Украине обсуждается возможность снижения мобилизационного возраста до 18 лет.

Напомним, в апреле 2024 года возраст мобилизации на Украине был был снижен до 25 лет. Позднее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, обязывающий 17-летних юношей самостоятельно вставать на воинский учет.

До этого стало известно, что призыв 18-летних украинцев в ряды Вооруженных сил страны приведет к сокращению рождаемости в будущем. При этом в Институте демографии и проблем качества жизни Национальной академии наук (НАН) Украины призвали игнорировать проблему.

Ранее социолог рассказал о планах заселить Украину африканцами ради спасения демографии.