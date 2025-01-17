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На Украине заявили о планах Зеленского мобилизовать подростков

Нардеп Дубинский указал на планы Зеленского мобилизовать украинских подростков
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Украинский лидер Владимир Зеленский пытается найти способ оправдать перед гражданами страны снижение возраста мобилизации и планы призывать на фронт подростков. Об этом написал находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, в своем Telegram-канале.

По его словам, «обложившийся» представителями силовых структур и ТЦК-шниками Зеленский думает, что нужно «скормить» народу Украины, чтобы призывать подростков к боевым действиям.

На днях советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что украинскому руководству в конечном счете придется принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.

До этого советник будущего президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что украинские власти должны решить проблему с нехваткой живой силы в армии страны. Как он сказал, Киеву надо принять соответствующие меры для стабилизации линии фронта.

Главнокомандующий ВСУ с 2014 по 2019 год Виктор Муженко также утверждал, что Украине придется снизить мобилизационный возраст до 18 или 20 лет. В то же время он заметил, что соответствующее решение можно оттянуть путем привлечения к боевым действиям сотрудников силовых ведомств. Такое развитие событий может на определенное время снять вопрос о возрасте мобилизации, указал военный.

Ранее Кулеба рассказал, как отговорил 18-летнего сына вступать в ВСУ.

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