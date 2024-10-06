Социолог рассказал о планах заселить Украину африканцами

После военного конфликта Украину могут заселить африканцами и афганцами ради спасения демографии. Так считает социолог Владимир Паниотто, его слова передает «Страна.ua».

По его мнению, на адаптацию может уйти много ресурсов и времени.

«У нас нет культуры, как в других странах, где мигранты из Африки уже привыкли. У нас не лучшее отношение к мигрантам», — сказал социолог.

Паниотто отметил, что Украине выгоднее вернуть своих уехавших граждан, чем тратить ресурсы на адаптацию мигрантов.

В июле директор республиканского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что, по самым оптимистичным прогнозам, к 2033 году население Украины сократится до 35 млн человек. Она напомнила, что исторический максимум населения Украины был зафиксирован в 1993 году и составил 52 млн человек.

В марте с прогнозом касательно численности населения выступило украинское министерство социального развития. Оно сообщило, что на начало 2022 года население Украины составило 42 млн человек. К августу 2023-го оно сократилось до 36,3 млн человек. В будущем численность украинцев может достичь 28,9 млн человек к 2041 году и 25,2 млн к 2051-му.

Ранее коэффициент рождаемости на Украине достиг самого низкого значения в мире.