Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине призвали проигнорировать проблему демографии и призывать 18-летних

Демограф Гладун: призыв 18-летних приведет к сокращению рождаемости на Украине
close
Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Призыв 18-летних украинцев в ряды Вооруженных сил страны (ВСУ) приведет к сокращению рождаемости в будущем, но это не является причиной для отказа от такой идеи. Об этом заявил заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни Национальной академии наук (НАН) Украины Александр Гладун в интервью «РБК-Украина».

По его словам, на рубеже 2000-х в стране был один из самых низких уровней рождаемости, а количественные потери на линии боевого соприкосновения приведут к тому, что в следующих поколениях родится еще меньше детей.

«Это с точки зрения демографии, а с политической — снижение мобилизационного возраста — это дело военных. Они должны считать свои потребности в возрастных категориях, и если есть необходимость в 18-25-летних — тогда нужно мобилизовать», — заявил Гладун.

По подсчетам The Washington Post, при сохранении текущих демографических тенденций, связанных с боевыми действиями и массовой эмиграцией, население Украины упадет до 25 млн человек уже к 2050 году и до 15 миллионов к 2100 году.

В 2021 году население Украины составляло порядка 44,3 млн человек. При этом в 1991 году население страны составляло 52 млн человек. По данным ООН, в 2022 году страну покинули порядка 6,7 млн человек.

Ранее социолог рассказал о планах заселить Украину африканцами ради спасения демографии.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами