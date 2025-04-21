На Украине призвали проигнорировать проблему демографии и призывать 18-летних

Призыв 18-летних украинцев в ряды Вооруженных сил страны (ВСУ) приведет к сокращению рождаемости в будущем, но это не является причиной для отказа от такой идеи. Об этом заявил заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни Национальной академии наук (НАН) Украины Александр Гладун в интервью «РБК-Украина».

По его словам, на рубеже 2000-х в стране был один из самых низких уровней рождаемости, а количественные потери на линии боевого соприкосновения приведут к тому, что в следующих поколениях родится еще меньше детей.

«Это с точки зрения демографии, а с политической — снижение мобилизационного возраста — это дело военных. Они должны считать свои потребности в возрастных категориях, и если есть необходимость в 18-25-летних — тогда нужно мобилизовать», — заявил Гладун.

По подсчетам The Washington Post, при сохранении текущих демографических тенденций, связанных с боевыми действиями и массовой эмиграцией, население Украины упадет до 25 млн человек уже к 2050 году и до 15 миллионов к 2100 году.

В 2021 году население Украины составляло порядка 44,3 млн человек. При этом в 1991 году население страны составляло 52 млн человек. По данным ООН, в 2022 году страну покинули порядка 6,7 млн человек.

Ранее социолог рассказал о планах заселить Украину африканцами ради спасения демографии.