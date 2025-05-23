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Лавров рассказал о важнейшем вопросе при подписании мира с Украиной

Лавров: вопрос легитимности Зеленского будет иметь значение при подписании мира
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Вопрос о легитимности украинского лидера Владимира Зеленского будет иметь решающее значение при подписании документов по решению конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Когда дойдет до подписания, вот там вопрос легитимности будет иметь решающее значение», — подчеркнул он.

Если соглашение по урегулированию на Украине будет подписано нелегитимными властями, то «сменщики могут поставить под сомнение достигнутые договоренности», добавил глава МИД.

До этого постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова вести прямые переговоры с Украиной, несмотря на проблемы с легитимностью главы государства Владимира Зеленского.

20 мая 2024 года истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Зеленский вступил в должность 20 мая 2019 года. Согласно конституции Украины, 20 мая новый президент страны должен был принять присягу, но выборы не состоялись.

Ранее в Раде объяснили, почему Трамп не будет поддерживать Украину.

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