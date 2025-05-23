Лавров: выборы на Украине помогут решить, кто подпишет мирный договор от Киеве

Выборы на Украине станут оптимальным вариантом для определения того, кто подпишет мирное соглашение между Москвой и Киевом. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Будем смотреть, кто обладает легитимностью из украинских властей», — отметил он.

Лавров отметил, что конституция Украины позволяет говорить о председателе Верховной рады в стране. Тем не менее, более оптимальным вариантом было бы избрание нового президента, так будет проще для дальнейших переговоров.

Он также отметил, что вопрос о легитимности украинского лидера Владимира Зеленского будет иметь решающее значение при подписании документов по решению конфликта на Украине.

20 мая 2024 года истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Зеленский вступил в должность 20 мая 2019 года. Согласно конституции Украины, 20 мая новый президент страны должен был принять присягу, но выборы не состоялись.

Ранее в Кремле заявили об открытости России к переговорам с Зеленским.