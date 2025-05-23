В Европе отреагировали на атаку беспилотников ВСУ

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что Киев, атакуя территорию РФ, пытается спровоцировать Москву. Об этом он сообщил на своей странице в X.

По мнению аналитика, украинская сторона пытается спровоцировать массовый удар по Киеву, чтобы отказываться вести мирные переговоры.

На фоне очередной атаки БПЛА аэропорты Домодедово и Жуковский сохраняют ограничения на прием и выпуск самолетов. Кроме того, временно приостановили работу аэропорты Нижнего Новгорода, Иванова, Тамбова и Калуги.

Накануне из-за атаки украинских беспилотников на Москву более 80 самолетов были направлены на запасные аэродромы. В столичных аэропортах временно ограничивали прием и отправку рейсов: было задержано более 160 вылетов. Силы ПВО с ночи 22 мая отражают массированную атаку украинских беспилотников, только над Московской областью было сбито не менее 35 дронов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог объяснил, почему ВСУ усилили атаки дронов на РФ.