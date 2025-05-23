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США против участия Мединского в переговорах по Украине

Bloomberg: чиновники США выступили против участия Мединского в переговорах
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Чиновники США выступили против участия помощника президента России Владимира Мединского в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

«США дают понять российским коллегам, что предпочли бы избежать участия во встрече сторонников жесткой линии, таких как помощник Путина Владимир Мединский, возглавлявший делегацию Москвы в Стамбуле», — говорится в сообщении.

Первый раунд переговоров состоялся 16 мая в Стамбуле и стал первой очной встречей делегаций с 2022 года. Как заявил глава российской делегации Владимир Мединский, Москва осталась «довольна» итогами обсуждений.

По данным источника Sky News, одним из условий Москвы для прекращения огня стал вывод украинских войск с территории России. Украинская делегация запросила прямые переговоры лидеров государства, российская сторона «приняла запрос к сведению».

Стороны также договорились произвести обмен пленными в формате «1000 на 1000».

Ранее сообщалось, что второй раунд переговоров по Украине может пройти в Ватикане.

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Переговоры о мире на Украине
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