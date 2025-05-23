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Словакия отказалась поддержать «трибунал» против России

Euractiv: Словакия не поддержала трибунал против России
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Depositphotos

Словакия не поддерживает инициативу по созданию международного трибунала против России. Об этом пишет портал Euractiv.

«Депутат Европарламента Бранислав Ондруш… прокомментировал ситуацию, назвав трибунал «излишним», поскольку Международный уголовный суд (МУС) уже существует для преследования», — говорится в сообщении издания.

Как пишет Euractiv, Словакия «хранит молчание» относительно того, почему она, будучи членов Евросоюза, не поддержала создание трибунала для, как утверждается, «преследования России».

Такой же позиции придерживается Венгрия, отмечается в материале.

До этого заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов заявил, что планы Европейского союза (ЕС) по организации трибунала против России являются способом отнять деньги у европейцев.

В конце января генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе заявил, что Украина продолжит добиваться проведения «спецтрибунала» для президента России Владимира Путина и других представителей руководства РФ. По его словам, Совет Европы не отступится от идеи по созданию «спецтрибунала» по вопросам «агрессии против Украины», поскольку «кроме финансовых ресурсов очень важно построить систему привлечения к ответственности виновных».

Ранее Каллас понадеялась, что США присоединятся к «спецтрибуналу» против России.

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