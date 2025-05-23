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Россияне оценили вероятность мира с Украиной в ближайшие полгода

Новости Mail: почти 80% россиян не верят в мир с Украиной в ближайшие полгода
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Александр Кряжев/РИА Новости

Большинство россиян (79%) считают, что в ближайшие полгода не будет достигнуто мирное соглашение с Украиной. Об этом свидетельствуют результаты опроса Новости Mail, который есть у «Газеты.Ru».

«Вероятность заключения мирного соглашения между Россией и Украиной в ближайшие 6 месяцев 32% оценивают как скорее низкую, 24% считают, что такой вероятности нет, 23% — как очень низкую», — говорится в результатах исследования.

Отмечается, что 15% оценивают такую вероятность как «скорее высокую», и лишь 2% — как «высокую». При этом 3% затруднились ответить.

Кроме того, 34% россиян назвали приоритетным вопросом переговоров Москвы и Киева подписание меморандума об урегулировании конфликта.

Также почти четверть опрошенных (24%) полагают, что приоритетом должен стать территориальный вопрос, 17% — постоянное прекращение огня, еще 17% — обмен пленными в формате «всех» на «всех». 6% россиян назвали временное прекращение огня главным вопросом переговоров.

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с европейскими лидерами по итогам беседы с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что убежден в победе России.

Ранее Путин заявил о готовности России работать над меморандумом с Украиной.

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Переговоры о мире на Украине
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