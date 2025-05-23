В США заявили, что Россия не хочет привлекать Ватикан к переговорам по Украине

Bloomberg: РФ не заинтересована в привлечении Ватикана к переговорам по Украине

Россия не заинтересована в привлечении Ватикана к процессу переговоров по Украине, Москва предпочитает продолжение встреч делегаций, начатых в Стамбуле на прошлой неделе. Об этом со ссылкой на источники пишет Bloomberg.

«Лидеры США и Европы возлагают надежды на Ватикан, чтобы привлечь Россию и Украину к мирным переговорам, после того как президент Дональд Трамп заявил, что папа Лев XIV выразил интерес к этой идее. Кремль не так заинтересован», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что российские официальные лица «не планируют», чтобы президент Владимир Путин отправился в Ватикан или «куда-либо еще для переговоров сейчас». Вместо этого, как утверждается, Москва сосредоточена на продолжении технических переговоров, которые прошли в Стамбуле 16 мая.

Как показали результаты опроса Новости Mail, который есть у «Газеты.Ru», большинство россиян (79%) считают, что в ближайшие полгода не будет достигнуто мирное соглашение с Украиной.

Ранее Путин заявил о готовности России работать над меморандумом с Украиной.