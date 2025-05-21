Трамп убежден в том, что Россия победит на Украине

Bloomberg: Трамп сказал европейским лидерам, что убежден в победе России в СВО

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с европейскими лидерами по итогам беседы с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что убежден в победе России. Об этом со ссылкой на источники пишет агентство Bloomberg.

«По словам людей, знакомых с ходом переговоров и отказавшихся комментировать закрытые переговоры, в ходе последующего телефонного разговора с европейскими лидерами Трамп дал понять, что он убежден в победе России», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале Bloomberg, Трамп отказался от требований прекращения огня и угроз санкций против России, «вызвав опасения в Европе, что он отходит от давно разрекламированного обязательства достичь быстрого мирного соглашения» по Украине.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщал, что работа над меморандумом с Украиной идет динамично. Как добавил представитель Кремля, процесс проходит в дискретном режиме и не должен быть открытым публике.

Ранее Путин заявил о готовности России работать над меморандумом с Украиной.