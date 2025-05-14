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Политолог объяснил, как решение суда по вакцинам скажется на имидже главы ЕК

Политолог Рар: решение суда по вакцинам испортит репутацию фон дер Ляйен
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Yves Herman/Reuters

У главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен немало врагов в органах власти Евросоюза, поэтому скандал с вакцинами от COVID-19 может окончательно испортить ее репутацию. Также не исключено, что последуют призывы к ее отставке. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог Александр Рар.

«Решение суда ЕС, обязывающее Еврокомиссию предоставить все документы о закупках медпрепаратов за миллиарды европейских налогоплательщиков — сильный удар по главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Она годами скрывала документацию, пытаясь в этом вопросе уйти в тень», — отметил эксперт.

По его прогнозам, глава ЕК будет пробовать свалить вину на других. Кроме того, фон дер Ляйен может попытаться компенсировать свой провал, активизировавшись на других направлениях, например, займет более радикальную позицию по Украине, считает Рар.

14 мая Европейский суд юстиции признал фон дер Ляйен ответственной в сокрытии данных о контрактах на закупку вакцин против COVID-19 в 2021-2023 годах.

Обвинения против главы ЕК выдвинула газета The New York Times, заявив, что в разгар пандемии фон дер Ляйен вела личную переписку с гендиректором компании Pfizer Альбертом Бурла, в которой согласовала положения контрактов по закупкам вакцин для ЕС на более чем €30 млрд. Однако запретила журналистам публиковать эти СМС-сообщения.

Суд признал доводы истца обоснованными. Эксперты не исключают, что это дело может перерасти в более масштабную дискуссию.

Ранее в ЕК раскрыли шесть «постоянных структурных проблем» ВПК Европы.

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