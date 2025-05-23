Украинский замминистра сравнил переговоры с США с мафиозными фильмами

Замминистра экономики Украины Качка сравнил переговоры с США с фильмами о мафии

Заместитель министра экономики Украины Тарас Качка раскритиковал переговоры с США по соглашению о полезных ископаемых, сравнив их с «фильмами о мафии». В интервью The Times он заявил, что администрация Дональда Трампа оказывала давление для быстрого подписания сделки.

Министр экономики Юлия Свириденко оценила необходимые инвестиции в $5–10 млрд.

Качка отметил, что публикации Трампа в соцсети Truth Social отражали «сильную заинтересованность» США в сделке.

«Переговоры напоминали сцены из кино, где люди в темных костюмах решают важнейшие вопросы. Это был спокойный разговор, как в фильме о мафии. Но мы понимали, что речь идет о стратегических интересах», — добавил он.

Юлия Свириденко подчеркнула, что реализация соглашения потребует масштабных вложений: геологической разведки, оценки месторождений и инфраструктуры.

«Ждем первого взноса от Вашингтона. Без инвестиций проекты застопорятся», — заявила она.

15 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что администрация Трампа оказывала большее давление на Киев, чем на Москву, в период эскалации конфликта.

Ранее в США предложили надавить на Путина, который переиграл Трампа и Зеленского.